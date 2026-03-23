Capello: "Idee poco chiare in seno alla Juve. Spalletti era libero anche in estate"

La Juventus, dopo Allegri, per due anni di fila ha cambiato allenatore in corsa. In una chiacchierata con la Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore bianconero Fabio Capello ha parlato così di questa circostanza piuttosto inusuale per i bianconeri: "Significa una cosa sola: ai vertici non hanno, o forse non avevano, le idee chiare. C’era confusione. Come in estate: Spalletti era libero, così come Palladino e altri. Eppure è stato confermato Tudor, per poi allontanarlo dopo pochi mesi... Ora c’è Spalletti, che è uno da Juve. Lo dice pure il suo passato".

L'arrivo del tecnico toscano ha comunque cambiato le cose

Secondo Fabio Capello, è innegabile che Luciano Spalletti abbia portato un contributo positivo alla Juventus, nonostante alcuni risultati sfortunati. Proprio per questo motivo, l'ex allenatore ritiene che la società si sia convinta a puntare ancora su di lui senza attendere la conclusione del campionato.

Capello valuta questa decisione come corretta, pur sottolineando che manca ancora la firma ufficiale sul contratto. Tuttavia, avverte che una mancata qualificazione tra le prime quattro avrebbe conseguenze pesanti, poiché limiterebbe le manovre sul mercato e avrebbe ripercussioni negative su tutto l'ambiente bianconero.