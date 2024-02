TMW Carlos Alcaraz è sbarcato a Torino: le prime immagini del colpo della Juve

Carlos Alcaraz è pronto a dare il via alla sua avventura con la Juventus. Il centrocampista argentino classe 2002, in arrivo dal Southampton, è appena sbarcato all'aeroporto di Caselle e domani mattina andrà al J Medical per una seconda tornata di controlli dopo quelli svolti a Londra.

L'argentino per la sua nuova esperienza in bianconero ha scelto la maglia numero 26. Questo il comunicato con cui la Juventus aveva annunciato il suo ingaggio ed i dettagli economici dell'operazione: Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".