Pari anche al ritorno: 1-1, la semifinale tra Atalanta e Lazio ai supplementari

Atalanta e Lazio pareggiano anche al ritorno: 1-1 nei 90 minuti di ritorno della semifinale di Coppa Italia, alla New Balance Arena. Che, dopo il 2-2 dell'andata, significa supplementari.

Nel primo tempo entrambe le squadre pensano forse troppo alla finale, le gambe non rispondono e non si segnalano clamorose occasioni da gol. L'unica chance davvero degna di nota capita a Zalewski, che però calcia senza troppa convinzione su Motta. Per il resto è sfida iper-tattica, con le velleità iniziali della Lazio di gestire il ritmo dei possessi che si scontra con la crescita territoriale dell'Atalanta, andata avanti per tutto il primo tempo ma senza riuscire a raccoglierne i frutti.

Dopo l'intervallo, la sfida finalmente si accende davvero. E iniziano a materializzarsi le occasioni da gol. Qualcuno avrebbe anche segnato all'ora di gioco, nello specifico Ederson, ma dopo revisione suggerita dal VAR, l'arbitro Colombo opta per annullare avendo visto un fallo di Krstovic su Motta, considerato in possesso del pallone. Subito dopo, è la Lazio invece a protestare, per via di un potenziale rigore per mano di Scalvini in contrasto con Noslin. Colombo fa proseguire.

Nel finale di match, arrivano anche i gol. La sblocca la Lazio, con la girata del leader difensivo Romagnoli da calcio d'angolo. Un gol che arriva all'84' e che sembra poter decidere la contesa, ma di fronte al quale risponde subito l'Atalanta. Con il suo uomo del destino, Mario Pasalic, che aiutato da una deviazione di Taylor batte Motta grazie a una conclusione da fuori area. Il portiere biancoceleste, poi, si supera a fine recupero su Scamacca, spingendo il pallone da lui colpito di testa sul legno. E costringendo quindi tutti ad andare ai supplementari.