Como, Nico Paz dopo il ko con l'Inter: "Difficile da accettare, la finale ci è scappata per dettagli"

Anche Nico Paz commenta attraverso i suoi canali social la sconfitta di ieri in casa dell'Inter. Avanti 2-0, il Como si è fatto rimontare un'altra volta dall'Inter nel giro di pochi giorni (dopo la sfida di campionato), vedendo sfumare all'ultimo secondo l'accesso alla finale di Coppa Italia:

"Sconfitta molto difficile da accettare quella di ieri.

Abbiamo lottato fino alla fine e siamo stati a un passo dal farcela, ma ci è scappata per dettagli.

Ora bisogna rialzare la testa e dare tutto fino alla fine.

Forza Como sempre!".