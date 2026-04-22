Como, Nico Paz dopo il ko con l'Inter: "Difficile da accettare, la finale ci è scappata per dettagli"
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Anche Nico Paz commenta attraverso i suoi canali social la sconfitta di ieri in casa dell'Inter. Avanti 2-0, il Como si è fatto rimontare un'altra volta dall'Inter nel giro di pochi giorni (dopo la sfida di campionato), vedendo sfumare all'ultimo secondo l'accesso alla finale di Coppa Italia:
"Sconfitta molto difficile da accettare quella di ieri.
Abbiamo lottato fino alla fine e siamo stati a un passo dal farcela, ma ci è scappata per dettagli.
Ora bisogna rialzare la testa e dare tutto fino alla fine.
Forza Como sempre!".
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