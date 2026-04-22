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Al Man City basta Haaland: 1-0 al Burnley (retrocesso) e sorpasso all'Arsenal in vetta alla Premier

Al Man City basta Haaland: 1-0 al Burnley (retrocesso) e sorpasso all'Arsenal in vetta alla PremierTUTTO mercato WEB
Oggi alle 23:03Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il finale di stagione cambia volto: il Manchester City piazza il sorpasso e si prende la vetta della Premier League, lasciando l’Arsenal a inseguire dopo mesi passati al comando. Contro il Burnley, i Citizens partono forte e sbloccano subito la gara con Erling Haaland, a segno dopo appena cinque minuti su assist di Doku. La squadra di Pep Guardiola domina il gioco, pur senza riuscire ad allargare il margine, complice anche la buona prova del portiere avversario Dubravka.

Il Burnley, che con questa sconfitta vede certificata la retrocessione ormai ufficiale, prova a reagire in contropiede, ma senza trovare il guizzo per rimettere in discussione il risultato. Basta comunque il successo di misura al City per completare il ribaltone in classifica. Il dato che pesa è quello offensivo: con più gol segnati rispetto ai Gunners, i Citizens si portano davanti a parità di punti e differenza reti, firmando un sorpasso che può indirizzare la corsa al titolo.

Nell’altra gara, il Bournemouth batte 2-1 il Leeds.

Per l’Arsenal, capolista per lunghi tratti della stagione, si profila l’ennesimo incubo: vedere sfumare tutto sul più bello.

La classifica
1. Manchester City 70 (33)
2. Arsenal 70 (33)
3. Manchester United 58 (33)
4. Aston Villa 58 (33)
5. Liverpool 55 (33)
6. Bournemouth 51 (33)
7. Brighton 50 (34)
8. Chelsea 48 (34)
9. Brentford 48 (33)
10. Everton 47 (33)
11. Sunderland 46 (33)
12. Fulham 45 (33)
13. Crystal Palace 43 (32)
14. Newcastle 42 (33)
15. Leeds 39 (34)
16 Nottingham Forest 36 (33)
17. West Ham 33 (33)
18. Tottenham 31 (33)
19. Burnley 20 (34)
20. Wolverhampton 17 (33)

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