TMW Il Verona guarda ancora in Sud America. Nel mirino c'è il "nuovo Pastore" Matko Miljevic

L'Hellas Verona di Sean Sogliano è pronto a fare nuovamente la spesa in Sud America e ad accaparrarsi quello che in patria viene definito come il 'nuovo Javier Pastore'. Secondo quanto infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, gli scaligeri avrebbero messo gli occhi su Matko Miljevic, centrocampista statunitense classe 2001 che milita nell'Huracan.

Il calciatore, che secondo quanto riferito dal portale Trasfermarket ha un valore che si aggira intorno ai 5 milioni di euro, piace molto alla dirigenza dei gialloblù, che però devono fare i conti anche con le sirene che arrivano dalla Francia, visto che anche il Lens lo starebbe seguendo.

Il suo contratto scadrà nel dicembre del 2027 e il passaporto comunitario rende meno complicata la trattativa. In carriera Miljevic ha registrato un totale di 120 presenze divise tra Argentinos Juniors, CF Montreal, Newell's Old Boys e Huracan, segnando un totale di 13 gol. Ha anche due presenze con la Nazionale maggiore degli Stati Uniti, dove ha segnato anche un gol al debutto contro il Venezuela nel gennaio del 2025.