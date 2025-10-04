Bari-Padova, le formazioni ufficiali: l'ex di turno Lasagna dal 1'. E Caserta con la difesa a quattro
Si alza il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che prenderà il via questo pomeriggio alle ore 15:00 e si concluderà poi domani: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
Quattro le gare che a breve si vedranno, e tra questa quella dello stadio 'San Nicola', dove c'è parecchio malumore per i risultati dei padroni di casa, il Bari, che affronteranno il Padova: mister Fabio Caserta potrebbe giocarsi la permanenza in panchina. Per l'occasione, e data l'assenza di capitan Vicari, si torna alla difesa a quattro, e si va avanti con Castrovilli titolare; tridente offensivo però un po' a sorpresa. Sul fronte biancoscudato, c'è l'ex di turno Lasagna dal 1'.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Meroni, Nikolaou, Burgio; Pagano, Verreth, Castrovilli; Antonucci, Gytkjaer, Rao. All.: Caserta
PADOVA (4-4-2): Fortini, Barreca, Perrotta, Crisetig, Varas, Fusi, Lasagna, Capelli, Bortolussi, Sgarbi, Faedo. All.: Andreoletti.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Sabato 4 ottobre
Ore 15:00 - Avellino-Mantova
Ore 15:00 - Bari-Padova
Ore 15:00 - Monza-Catanzaro
Ore 15:00 - Venezia-Frosinone
Sabato 4 ottobre
Ore 17:15 - Spezia-Palermo
Sabato 4 ottobre
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Domenica 5 ottobre
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Domenica 5 ottobre
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 14
Modena 14
Palermo 12
Avellino 11
Cesena 11
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Venezia 9
Monza 8
Padova 8
Carrarese 7
Catanzaro 6
Reggiana 6
Virtus Entella 6
Empoli 6
Pescara 5
Bari 3
Spezia 3
Mantova 3
Sampdoria 2