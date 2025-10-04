Sottil gela il Tardini: tiro-cross velenoso dell'ex Fiorentina, il Lecce passa in vantaggio
TUTTO mercato WEB
Serviva una scintilla per accendere Parma-Lecce, dopo poco più di mezz'ora di equilibrio e noia, e tale è arrivata. Siamo al 38', quando Sottil porta avanti i salentini. L'esterno ex Fiorentina avanza sulla sinistra, punta Delprato e rientra sul destro per crossare: viene fuori però una traiettoria velenosa, che termina alle spalle di Suzuki.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women