Avellino-Mantova, le formazioni ufficiali: Possanzini avanti col 4-3-3. Lupi con Lescano dal 1'
Con la giornata odierna, si alza il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
Quattro le gare che prenderanno il via alle ore 15:00, e tra questa quella dello stadio 'Partenio-Lombardi', dove l'Avellino sfiderà il Mantova: riflettori ovviamente puntati sulla formazione virgiliana, con mister Davide Possanzini che sembra giocarsi il futuro. Sul fronte irpino, Lescano è stato confermato dopo la buona prova di Padova, alle sue spalle Insigne e Biasci.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
AVELLINO (3-4-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Kumi, Cagnano; Insigne, Biasci; Lescano. All.: Biancolino
MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Cella, Castellini, Bani; Paoletti, Artioli, Trimboli; Galuppini, Bonfanti, Bragantini. All.: Possanzini.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Sabato 4 ottobre
Ore 15:00 - Avellino-Mantova
Ore 15:00 - Bari-Padova
Ore 15:00 - Monza-Catanzaro
Ore 15:00 - Venezia-Frosinone
Sabato 4 ottobre
Ore 17:15 - Spezia-Palermo
Sabato 4 ottobre
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Domenica 5 ottobre
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Domenica 5 ottobre
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 14
Modena 14
Palermo 12
Avellino 11
Cesena 11
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Venezia 9
Monza 8
Padova 8
Carrarese 7
Catanzaro 6
Reggiana 6
Virtus Entella 6
Empoli 6
Pescara 5
Bari 3
Spezia 3
Mantova 3
Sampdoria 2