Con un gran gol Cancellieri riagguanta il Torino, all'Olimpico la Lazio fa 1-1 al 24'
Immediato pareggio della Lazio contro il Torino, che all'Olimpico grazie al gol di Cancellieri riporta il risultato sull'1-1. Dopo il vantaggio degli ospiti al 16' con Simeone, al 24' l'attaccante biancoceleste riparte in velocità su splendida imbeccata di Pedro e con una botta fortissima sorprende Israel dalla distanza. Secondo gol consecutivo, il primo all'Olimpico, per Cancellieri. 1-1 tra Lazio e Torino al 24'.
