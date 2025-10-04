Ancora Cancellieri! La Lazio rimonta il Torino all'Olimpico, arriva il 2-1 al 40'
La Lazio ribalta il Torino quando siamo giunti al 40' del primo tempo all'Olimpico. Ancora Cancellieri in gol, dopo il pareggio, su azione personale meravigliosa: lancio millimetrico dalla distanza di Basic, controllo in corsa di Cancellieri che si libera di Lazaro, entra in area e fa passare il pallone sotto la pancia di Israel. Lazio-Torino 2-1 al 40'.
