Monza-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Verrengia dal 1' tra le aquile. Bianco si gioca il futuro
Al via questo pomeriggio la 7ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella serata di domani: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
Quattro le gare che prenderanno il via alle ore 15:00, e tra questa quella dell''U-Power Stadium', dove il Monza riceverà il Catanzaro: gara che dirà molto sul futuro di mister Paolo Bianco, a rischio esonero. Per l'occasione, con Ciurria fuori, spazio ad Azzi. Sul versante aquile calabresi, è Verrengia ad aver la meglio su Di Chiara nel ballottaggio difensivo.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Zeroli, Azzi; Colpani, Keita; Alvarez. All.: Bianco
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Verrengia; Cassandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Oudin, Cisse; Iemmello. All.: Aquilani.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Sabato 4 ottobre
Ore 15:00 - Avellino-Mantova
Ore 15:00 - Bari-Padova
Ore 15:00 - Monza-Catanzaro
Ore 15:00 - Venezia-Frosinone
Sabato 4 ottobre
Ore 17:15 - Spezia-Palermo
Sabato 4 ottobre
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Domenica 5 ottobre
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Domenica 5 ottobre
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 14
Modena 14
Palermo 12
Avellino 11
Cesena 11
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Venezia 9
Monza 8
Padova 8
Carrarese 7
Catanzaro 6
Reggiana 6
Virtus Entella 6
Empoli 6
Pescara 5
Bari 3
Spezia 3
Mantova 3
Sampdoria 2