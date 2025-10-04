Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"

Ai microfoni ufficiali della Lega Serie A ha parlato l'attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, fresco di prima convocazione con l'Italia. Queste le sue parole, iniziando da un commento sul suo ottimo inizio di stagione: "Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti. Quelli che sono arrivati hanno portato grande intensità e qualità, indipendentemente dai nomi. Con il tempo si integreranno ancor di più e ci daranno una grande mano. Per quanto riguarda me, mi auguro di aver ancor più spazio rispetto all'anno scorso. Dopo l'infortunio non era facile prendere minuti ma sono contento di come sono rientrato e di come sto lavorando".

In campo dove si trova meglio?

"Sicuramente sulla fascia sinistra, dove ho sempre giocato, ma all'occorrenza posso ricoprire anche la parte destra del campo".

Quanto può ancora migliorare?

"Lavoro giorno dopo giorno con i miei compagni per poter migliorare. Abbiamo sicuramente delle lacune ma cerchiamo di lavorarci. Un obiettivo? Crescere, migliorare e aggiungere gol che possano dar mano alla squadra. Sembra scontato dirlo ma il nostro punto di forza è il gruppo e anche la qualità dei singoli, che spesso ci postano quel guizzo necessario per vincere le partite".

Come si trova con i tifosi?

"L'anno scorso mi hanno entusiasmato. Giocare in casa mi da una gran carica. Non ci fanno mai mancare il loro supporto, nemmeno in trasferta. Questo ci dà sicuramente una marcia in più".