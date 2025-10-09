TMW Radio L'avv. Afeltra: "Caso Osimhen, nessun rischio per il Napoli ma..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è tornato sul caso Osimhen e la presunta plusvalenza l'avvocato Roberto Afeltra: "A livello sportivo non corre alcun rischio il Napoli. Il procedimento è incardinato a Roma perché indagata è la Filmauro, inserita nella situazione di bilancio. Poi il problema scatenato ieri sono state le intercettazioni, che fanno parte degli atti processuali ed erano ben note ad accusa e difesa. La cosa fondamentale è: la plusvalenza non è un reato, nè penale nè civile. Non ha alcuna rilevanza che i giocatori coinvolti abbiano detto che poi non sono andati al Lille.

Questa situazione è comica, è inutile portare avanti queste indagini, a meno che non si arrivi a patteggiare. Certamente ci sono nella situazione Napoli elementi maggiori rispetto a quelli che c'erano nel processo Juventus, perché le famose dichiarazioni dei giocatori sono state riportate ma la Procura le ha ritenute non sufficienti. I casi sono identici sotto il profilo penale, sotto il profilo sportivo ci sono maggiori indizi in quello del Napoli rispetto a quello della Juve. Ma la Juve scelse una strada di patteggiamento. Ma rimane il fatto che non sono un reato penale o civile le plusvalenze".