Cristante: "Ho ritrovato lo stesso Gasperini di Bergamo. Siamo vicini a ciò che chiede"
Nella sua conferenza stampa di oggi a Coverciano, il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, Bryan Cristante, ha parlato anche di Gian Piero Gasperini, tecnico che ha ritrovato quest'anno dopo averlo avuto anche in passato all'Atalanta: "Ho ritrovato i suoi concetti di gioco, quelli che avevo già visto a Bergamo. In quel periodo giocavo un po' più avanzato, ora un po' più indietro. Per me siamo vicini a ciò che chiede, ci chiede qualche gestione migliore nella fase offensiva ma ci manca poco. E' solo questione di migliorare i dettagli".
Come siamo messi in termini di centrocampisti?
"Siamo messi bene, ce ne sono tanti anche di giovani. E' un ruolo dove ce n'è in abbondanza e che è un po' cambiato. Il calcio europeo è più intenso e bisogna interpretare bene entrambe le fasi. Si corre e contrasta di più e questo a livello europeo si accentua maggiormente".
Cosa rappresenta per te questo ritorno in Nazionale?
"Un orgoglio, è sempre un obiettivo essere qui. Bisogna sempre passare dal club per raggiungerla".
Come mai la Roma non è accreditata nella corsa per lo Scudetto?
"Per le ultime stagioni, è un po' di anni che non raggiungiamo la Champions e il Napoli lo scorso anno ha vinto il campionato. Ci sono squadre più abituate di noi a stare lì in vetta, credo per questo".
