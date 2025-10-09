Dopo due rifiuti, il sì alla Spagna. Ma Beltran ancora non si è preso il Valencia

In estate Lucas Beltran, capita l'antifona e avendo visto arrivare man mano a Firenze sempre più concorrenti nel suo reparto, quello d'attacco, ha deciso di prendere in mano il proprio futuro e di lasciare la Fiorentina alla ricerca di nuove occasioni, e allo stesso tempo di un po' di linfa vitale, altrove.

Non è stata una decisione facile quella di Beltran e a dimostrazione si ritrovano i vari rifiuti espressi in estate dal centravanti argentino classe 2001, che ha detto no sia al ritorno alle latitudini sudamericane prospettato dai giganti brasiliani del Flamengo che a una nuova esperienza in Russia, con il CSKA Mosca. Alla fine l'ha spuntata il Valencia, che se lo è aggiudicato in prestito fino al termine della stagione per 1 milione di onere, più bonus legati al numero di reti segnate in Liga.

Ancora sono zero, però, anche perché Beltran sta entrando in punta di piedi nella nuova realtà e lo stesso allenatore dei Murcielagos, Corberan, ne sta centellinando l'utilizzo. Prima dell'ultima partita pre-sosta, quella persa 2-1 contro il Girona, solo subentri per l'argentino, che ha finalmente esordito da titolare al Montilivi. Ora avrà due settimane di lavoro per convincere il suo tecnico a farlo più spesso.

LUCAS BELTRAN - VALENCIA

Presenze: 5

Da titolare: 1

Reti: 0

Assist: 0