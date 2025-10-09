Ruggeri preferito a Theo dall'Atlético Madrid. Ma l'italiano ha già perso il posto

Poteva prendere Théo Hernandez, alla fine l'Atlético Madrid ha optato per Matteo Ruggeri. Scelta considerata sorprendente guardando ai valori assoluti attuali, ma i colchoneros hanno visto nell'italiano una soluzione in prospettiva ben più interessante. E per 17 milioni di euro (più 3 di eventuali bonus) eccolo alla corte di Diego Simeone. Ma come stanno andando i primi mesi spagnoli?

Rispetto a Nico Gonzalez, già impattante e a Giacomo Raspadori, che nel poco spazio a disposizione sta dimostrando buone cose, Ruggeri è tra gli ex Serie A approdati al Metropolitano in questa stagione che sta avendo più difficoltà. Il terzino sta sollevando qualche dubbio, data la necessità della squadra di ricoprire quel ruolo. Ha iniziato titolare ma non è stato convincente, e dopo la quarta giornata di campionato il tecnico Diego Simeone ha optato per Galán oppure ha spostato Hancko come terzino sinistro. Dopo due partite da subentrato contro Maiorca e Rayo Vallecano si è accomodato in panchina, senza entrare, nel derby contr il Real Madrid e nell'ultima sfida contro il Celta. Si è rivisto titolare, dove ha giocato 90 minuti, nella sfida di Champions contro l'Eintracht Francoforte dove non è dispiaciuto.

Parlando di Ruggeri (e anche di Raspadori), Simeone si era così espresso qualche settimana fa: "Mi aspetto molto di più da loro. Da Raspadori tireremo fuori il massimo. Anche Matteo è lo stesso e noi li metteremo alla prova". La pausa per le nazionali sarà utile al terzino per lavorare con tranquillità agli ordini del tecnico, cercando di risalire le gerarchie.

MATTEO RUGGERI - ATLETICO MADRID

Presenze: 7

Da titolare: 4

Reti: 0

Assist: 0