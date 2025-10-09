Ufficiale
Juve Stabia, nuova mansione per il direttore operativo Oreste La Stella
La S.S. Juve Stabia 1907 è lieta di annunciare la nomina di Oreste La Stella a Responsabile Eventi.
La Stella, nato a Sant’Angelo dei Lombardi il 1 gennaio 1960, laureato in ingegneria civile e dei trasporti, é stato direttore della Confesercenti della Camera di Commercio di Avellino per 30 anni, per poi assumere l’incarico di presidente della stessa per 3 anni.
Entrato lo scorso anno nella famiglia gialloblù come Direttore Operativo, La Stella prosegue il percorso avviato con il suo nuovo incarico.
