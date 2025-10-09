Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Sudtirol, rinnovo per Raphael Odogwu: nuovo accordo fino al giugno 2027

Oggi alle 14:19
Serie B
Luca Bargellini

L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del giocatore Raphael Odogwu. L’attaccante trentaquattrenne ha sottoscritto un nuovo accordo che lo lega alla società biancorossa fino al 30 giugno 2027. Il precedente contratto, in scadenza nel giugno 2026, è stato così esteso di una stagione.

Raphael Odogwu è approdato all’FC Südtirol nell’estate del 2020, all’età di 29 anni. Dopo una prima stagione condizionata da infortuni che ne hanno limitato l’impiego, l’attaccante ha progressivamente ritrovato la migliore condizione nel finale di campionato. Nella stagione successiva – quella della storica promozione in Serie B – ha messo in mostra tutte le sue qualità di centravanti potente e determinato, contribuendo in modo decisivo al trionfo biancorosso: cinque reti in campionato, tutte di fondamentale importanza per la conquista del titolo. Nella sfida decisiva contro la Triestina, all’ultima giornata, ha fornito l’assist per il primo gol di Casiraghi, che ha spalancato ai biancorossi le porte della seconda serie nazionale. Nel corso della stessa stagione, Odogwu ha inoltre realizzato tre gol in Coppa Italia di Serie C.

La definitiva consacrazione in maglia biancorossa è arrivata nella prima storica stagione in Serie B del club. Alla seconda giornata, contro il Venezia, Odogwu ha firmato il primo gol assoluto dell’FC Südtirol nel campionato cadetto e, nel corso di quella memorabile stagione, conclusasi con la semifinale playoff, ha messo a segno nove reti, risultando uno dei protagonisti principali del cammino biancorosso.

Nel campionato successivo, l’attaccante veronese ha proseguito il proprio percorso di crescita e continuità, affermandosi sempre più come uno dei leader del gruppo. Ha chiuso la stagione con otto reti all’attivo e ha tagliato il traguardo delle 100 presenze ufficiali in biancorosso in occasione della prima gara del campionato 2023-2024, contro lo Spezia, segnando nei minuti di recupero la rete del 3-3 finale. È dunque un onorevole membro del “Club 100” dell’FCS.

Nella stagione 2024-2025 ha saltato una sola partita di campionato, confermandosi elemento fondamentale con cinque reti e otto assist decisivi per il raggiungimento della salvezza. Nel match interno contro il Cesena del 5 aprile 2025, Odogwu ha indossato per la prima volta la fascia di capitano. Nella stagione in corso, il numero 90 è sceso in campo in tutte le gare ufficiali, sia in Coppa Italia contro il Como sia in campionato.

Dopo oltre cinque anni in biancorosso, Raphael Odogwu può vantare 176 presenze e 32 reti con la maglia dell’FC Südtirol, numeri che lo collocano al quinto posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club. Grazie alla forma e alla continuità che continua a dimostrare, i tifosi biancorossi possono attendersi ancora molte altre soddisfazioni insieme a uno dei giocatori più rappresentativi della recente storia del club.

