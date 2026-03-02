Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Padova, Andreoletti: "Dobbiamo prenderci dei rischi. Con lo Spezia è uno scontro diretto"

Padova, Andreoletti: "Dobbiamo prenderci dei rischi. Con lo Spezia è uno scontro diretto"
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:13Serie B
Tommaso Maschio

Affrontiamo uno scontro salvezza, diretto, la difficoltà è quella di preparare la partita in poco tempo. Sarà una partita complicata, contro un avversario giustamente arrabbiato, noi dobbiamo andare avanti in questo percorso”, il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro lo Spezia sottolineando di non doversi fare ingannare dalla posizione dei liguri: “Parliamo di una squadra che in trasferta ha un ottimo rendimento, non ha i valori per la classifica che esprime, ha cambiato molto a gennaio e si è rinforzata. - prosegue Andreoletti come si legge sul sito del club - Da qui in avanti dobbiamo prenderci dei rischi con la palla, essere propositivi. Come attitudine di squadra abbiamo la capacità di difenderci, ora dobbiamo essere bravi anche con la palla, attaccare la porta, riempire gli spazi. A Modena abbiamo dimostrato che possiamo fare qualcosa di buono”.

Spazio poi alla situazione della rosa: “Per quanto riguarda Barreca, c’è una situazione impegnativa dal punto di vista muscolare, non lo vedremo per almeno 5-6 settimane. Sia Bortolussi che Harder sono convocati, vedremo poi se potranno essere impiegati. Recuperiamo Ghiglione. Non ci sarà neppure Papu Gomez”.

Spazio poi alla gara contro i liguri: “Lo Spezia è una squadra che ha tanti giovani bravi, con struttura fisica, portano tanti giocatori dentro l’area di rigore, ci aspetta una partita in cui dovremo essere bravi a tenerla sui nostri binari. Abbiamo tanti giocatori di qualità che ci stanno dando una mano: Lasagna dà profondità, Seghetti, Caprari, Buonaiuto danno garanzie anche se non ci sarà Papu. Sorrentino tornerà in porta, al momento il suo rendimento certifica che è il titolare della nostra porta. Anche se arriviamo da una vittoria importante, dobbiamo capire di che pasta siamo fatti e pensare che non dobbiamo avere presunzione ma la consapevolezza che possiamo dare fastidio a tutti e possiamo giocarcela con tutte le squadre”.

Una battuta poi sulla sfida con l’esperto Roberto Donadoni: “È un altro bergamasco, lui non mi conoscerà ma io conosco bene lui, in questa categoria mi trovo ad affrontare colleghi che vedevo solo su Football Manager”.

Infine un pensiero ai tifosi: “Credo che il Padova si meriti tutto il tifo che ha, perché squadre con il cuore come il nostro ce ne sono poche. Ringrazio tutti e penso che questi ragazzi se lo meritano. La squadra spinge la tifoseria ci tiene e spero che sia sempre così perché è importante”.

