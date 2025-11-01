Carobbi vota Thiago Motta: "È l'unico che può invertire il trend della Fiorentina"

Stefano Carobbi, allenatore ed ex calciatore gigliato, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" analizzando il contesto viola e dicendo la sua sul possibile sostituto di Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "La situazione mi dà dispiacere, perché ero molto contento quando è stato preso a Firenze. Purtroppo i risultati danno contro, anche se lui ci crede e questo lo dimostra il fatto che non abbia pensato alle dimissioni, perché crede di potercela fare. Pioli non è una persona che sta attaccata al treno per forza. Secondo me non è scattata la scintilla tra Stefano e la squadra, non è entrato nella loro testa. Se vai in allenamento e giochi con intensità, poi lo ritrovi in partita; se invece in allenamento vai piano, non fai quello che dovresti fare. Io francamente non vedo allenatori che possano sistemare le cose, l'unico è Thiago Motta".

Pensa che si potrebbe aprire un ciclo con Motta?

"Mi piace, perché quando è subentrato a Bologna ha fatto bene. Vanoli non mi convince, prenderei un altro profilo. Thiago è l'unico che puo invertire le cose".

Che apporto può dare la società che è quasi inesistente?

"La società è abbastanza assente, si prende le responsabilità. Nelle squadre, se un direttore sportivo non fa bene, a fine stagione viene mandato via".