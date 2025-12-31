Ternana, con il ritorno di Foresti è da chiarire il quadro dirigenziale. Dubbi su Mammarella

Di ieri, la notizia di ulteriori novità dirigenziali in casa Ternana, con il club che - approfittando anche di un contratto in essere - ha richiamato Diego Foresti e gli ha affidato il ruolo di Direttore Responsabile dell'area tecnica. La proprietà non ha infatti ritenuto condivisibili le ragioni che avevano portato la precedente società ad allontanarlo, e a lui sarà affidato il mercato ormai alle porte.

Con tante incognite che si aprono, e che vengono evidenziate da Il Messaggero-Umbria. La prima, legata alla posizione dell'attuale Direttore Sportivo Carlo Mammarella, non menzionato nel comunicato diffuso ieri dalle Fere: resterà al suo posto o no? Le sensazioni non sono positive, ma tutto è ora nelle mani dei coniugi Gian Luigi Rizzo e Laura Melis, che lunedì hanno fatto la "loro prima apparizione" in città, andando a parlare con la squadra. L'altra incognita è legata poi a Massimo Ferrero, non più gradito dalla famiglia Rizzo: gli esperti sono a lavoro per mettere mano al suo oneroso contratto,

Di certo, però, c'è che proprio l'ex patron della Sampdoria, ieri, era a pranzo a Terni con il Direttore Generale Giuseppe Mangiarano, anch'egli comunque messo ai margine dai Rizzo. I due si sono prestati a qualche scatto con i tifosi, lasciando però generale perplessità.