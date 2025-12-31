Era a un passo dal Milan, andrà all'Udinese: la prossima settimana Arizala è in Friuli

Sembrava ormai a un passo dal Milan: il futuro di Juan David Arizala (20 anni) dovrebbe essere sì in Serie A, ma con indosso la maglia dell'Udinese. Così almeno riferisce l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, che spiega come il terzino colombiano in forza all'Independiente de Medellin sia ormai a un passo dal firmare con la compagine friulana in maglia bianconera.

Secondo la rosea, Arizala dovrebbe essere in Friuli già la prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre quindi la sua firma sul contratto con l'Udinese. Il Milan aveva per lui come idea prima di farlo partire dal Milan Futuro, attualmente in Serie D, e poi di girarlo in prestito al Tolosa. Intenzioni che non hanno convinto appieno lo stesso Arizala, che sembra quindi orientato ad atterrare sì in Serie A, ma con l'Udinese.

Il Milan, si legge tra l'altro nel pezzo in questione, non voleva occupare uno dei due posti da extra UE che ha ancora liberi per la stagione 2025/2026.