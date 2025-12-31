Virtus Entella, spuntano i primi nomi di mercato. Si pensa a rinforzi per il centrocampo

Ultimi risultati non troppo favorevoli per la Virtus Entella, che ha chiuso il 2025 non tanto con il ko contro il Venezia, quando con il terzultimo posto nella classifica del campionato di Serie B; certo, c'è ancora un intero girone da affrontare, e persino l'ultima gara di quello di andata, ma alle porte c'è anche l'apertura della sessione invernale di calciomercato, che potrebbe ovviamente spostare gli equilibri. Perché la dirigenza dei Diavoli Neri è chiaramente vigile su quanto potrebbe accadere.

Stando a quando si legge su Il Secolo XIX-Levante, la squadra è da puntellare un po' in tutti i reparti, ma le prime esigenze di mister Andrea Chiappella sembrano essere rinforzi a centrocampo e in attacco, con questo reparto decisamente poco prolifico nell'ultimo mese e mezzo. Ma i nomi che rimbalzano per la maggiore son quelli per la linea mediana. Tra questi, Rachid Kouda, ora allo Spezia ma di proprietà del Parma, Niccolò Squizzato del Pescara e Teoman Gunduz, una delle poche note liete della Triestina che, come noto, ha aperto alle cessioni complice anche la situazione non esaltante della stagione.

Per quel che riguarda gli altri due nomi, invece, non c'è chiusura, anche se le due formazioni in questione hanno una classifica complicata come l'Entella: rinforzare una diretta concorrente sarà conveniente? Vedremo a breve le strategie...