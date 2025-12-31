Juventus, la cessione di Miretti per finanziare un colpo in mezzo: spunta Samardzic
Per finanziare il mercato in entrata, la Juventus guarda con attenzione alle uscite. La chiave potrebbe essere Fabio Miretti, scrive oggi Tuttosport: il giovane centrocampista piace molto alla Lazio e una sua cessione garantirebbe una plusvalenza netta. Se Miretti dovesse partire, i bianconeri potrebbero affondare il colpo su profili di qualità e prospettiva:
Il quotidiano torinese fa il nome di Lazar Samardzic: In uscita dall'Atalanta, dove non è più considerato indispensabile da Palladino, rappresenterebbe un elemento di fantasia unico per la rosa di Spalletti. Davide Frattesi rimane però la priorità assoluta: l'Inter ha aperto all'ipotesi di un prestito oneroso, ma la trattativa richiede ancora un delicato lavoro di mediazione per trovare il giusto compromesso economico.
