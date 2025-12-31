Torna di moda Kim per il Milan. Tra le alternative per la difesa emerge anche Luiz Felipe

Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per la finestra di trasferimenti invernale che inizia il 2 gennaio, c'è anche la ricerca di un nuovo difensore centrale da aggiungere alla batteria già a disposizione di mister Max Allegri.

E per il Milan torna di moda il nome di Kim Min-jae, oggi al Bayern Monaco ma vecchia conoscenza della Serie A, in cui ha avuto modo di farsi notare nella stagione che ha regalato al Napoli il primo dei due scudetti conquistati nell'era De Laurentiis. Già in estate il Diavolo lo aveva approcciato, ma non se ne è fatto nulla, in prevalenza per motivazioni di carattere economico. A Monaco di Baviera però le cose non stanno andando chissà quanto bene per il sudcoreano, che anche nell'emergenza difensiva si vede centellinato da Kompany. Perché il Milan possa andare all'attacco, però, servirebbe un contributo all'ingaggio dai tedeschi.

E non c'è solo Kim, perché il Milan ha anche altre idee per rinforzare la propria difesa. Rimane in ballo il profilo di Axel Disasi del Chelsea, giudicato però a maggior rischio poiché non gioca da diverso tempo e non conosce la Serie A. Non sembra convincere troppo neppure Niklas Sule, gigante tedesco in scadenza con il Borussia Dortmund. Occhio allora a un vecchio pallino di Tare come Luiz Felipe, con cui ha lavorato alla Lazio. Oggi è al Rayo Vallecano, di rientro da un fastidioso infortunio. E una controindicazione è nel fatto che quando ha lasciato la Lazio a costo zero, il rapporto con lo stesso Tare si è fatto più freddo.