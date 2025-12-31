Carnevali: "La Juventus voleva Frattesi già prima dell'Inter. Raspadori? Non penso sia semplice"

Lunga intervista sulle colonne di Tuttosport per Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso della quale il massimo dirigente del club neroverde si sofferma su vari aspetti di calciomercato generale, oltre che riguardanti la situazione che lui meglio conosce.

Ci sono due ex giocatori del Sassuolo al centro di voci di mercato. Uno è Davide Frattesi, che dato che sta trovando poco spazio all'Inter è in cerca di aria nuova. E questa potrebbe essere anche alla Juventus, visto che i bianconeri sono interessati. Dice di lui Carnevali: "Sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre. Ora Frattesi è richiesto dalla Juventus, lo volevano già quando è andato all'Inter, così come il Napoli. L'Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo. E penso che lì abbia sempre fatto bene: se gioca, può emergere. Se viene al Sassuolo, lo riprendiamo subito (ride, ndr)".

L'altro è Giacomo Raspadori, che dopo essere andato all'Atletico Madrid dal Napoli nel corso dell'ultima estate di mercato, è ora accostato a un possibile ritorno immediato in Serie A, dove c'è la Roma che lo cerca. Carnevali si esprime così su di lui: "Lo prenderei, senza dubbio, solo che non so quanto sia disposto l'Atletico Madrid a lasciarlo andare. Non penso sia così semplice".