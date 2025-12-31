Antonini, guai con il basket: vuole ritirare la Trapani Shark. Ripercussioni anche sul calcio?

"Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 e 61 R.G. a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30 dicembre 2027 ai sensi ed agli effetti dell’articolo 59 R.G. e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato in corso (2025-2026) ai sensi ed agli effetti dell’articolo 61 R.G": questa, la nota ufficiale diffusa dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

E il nome del tesserato deferito è noto anche al calcio, perché è il presidente del Trapani, che solo nei giorni scorsi aveva chiarito la situazione del club granata e ora si ritrova con anche la tegola legata al basket. Per la quale, come si legge su tp24.it, si è così espresso: "O si rimette tutto a posto immediatamente, o non partecipo più a questo imbroglio. Ritiro la squadra dal campionato con effetto immediato".

Un ritiro dal campionato sarebbe chiaramente un grave danno non solo per la squadra ma anche per la città, che tiene il fiato sospeso. La domanda lecita è: ci saranno ripercussioni anche sul calcio? Probabilmente no, ma le acque non sembrano troppo serene...