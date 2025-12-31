Spalletti e la Juventus, il matrimonio può andare avanti: progetto di rinnovo fino al 2028

Luciano Spalletti sta riuscendo a lasciare eccome un segno del suo arrivo sulla panchina della Juventus e la società bianconera ha tutta l'intenzione di premiare questa prima fase di svolta legandosi ulteriormente all'allenatore, con il quale il contratto termina formalmente solo al termine della stagione, a meno di una qualificazione alla prossima Champions League che prevedrebbe a quel punto l'automatica estensione per un altro anno del vincolo.

Come scrive l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, però, in casa Juventus sta maturando un progetto di rinnovo con Spalletti fino al 30 giugno del 2028. Le prime riflessioni sul tema, si legge nelle pagine della rosea, sono già state avviate e le volontà delle varie parti sembrano proprio convergere. D'altronde per poter parlare di programmazione c'è bisogno di porre una scadenza più profonda, altrimenti non ci sarebbe poi così tanto senso di concretezza.

Il lavoro di Spalletti alla Juventus non sta passando inosservato, le condizioni per riscrivere un nuovo accordo prima che il cammino predestinato arrivi a un termine stanno maturando e questo potrebbe tramutarsi nel rinnovo fino al 2028. Il futuro di Spalletti in bianconero, tradotto in altri termini, comincia insomma già adesso, nelle idee della Vecchia Signora, senza dover aspettare fine stagione.