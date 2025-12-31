Tuttosport stamani in apertura sulle parole di Carnevali: "Juve salva Frattesi"
Per quanto riguarda la prima pagina odierna, Tuttosport ha scelto il seguente come titolo principale: "Juve salva Frattesi". Dichiarazioni che provengono da un'intervista esclusiva del quotidiano a Giovanni Carnevali. L'ad del Sassuolo: "Davide deve giocare. Quando ha avuto spazio ha sempre fatto bene".
Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo: "Toro, ultimo stadio". Nel 2026 Cairo deve risolvere la questione: i tifosi sperano. Per l'acquisto del Grande Torino, bisognerà trovare l'accordo con il Comune entro giugno.
