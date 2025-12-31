Lucca può lasciare Napoli a gennaio? Manna: "Scenari aperti". Ma esclude lo scambio con Dovbyk

"I rientri di Anguissa e Gilmour sono più vicini, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda: quindi, vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo facendo valutazioni". A fare il punto sul mercato del Napoli, nella lunga intervista al Corriere dello Sport, è direttamente chi opera in prima persona nel club azzurro, ovvero il ds Giovanni Manna.

L'uomo mercato del Napoli conferma il riscatto di Hojlund, acquisto top da 50 milioni della passata estate ("Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante") e si sofferma ampiamente anche su un altro elemento dell'attacco di Antonio Conte, Lorenzo Lucca, altro investimento molto importante che a differenza del danese sta trovando più difficoltà: "In carriera è sempre stato un diesel. Non riuscire vuol dire che forse non ci stai mettendo tutto, Lorenzo lo sa. La maglia del Napoli va conquistata tutti i giorni, bisogna meritare tutti i giorni di stare in un gruppo così se ambisci a vincere: c’è chi lo capisce subito e chi ha bisogno di più tempo".

Qui Lucca può lasciare il Napoli a gennaio? "Bisogna provare a migliorare la squadra e non peggiorarla - afferma Manna -, ma gli scenari sono tutti aperti. Vediamo, anche perché dovendo operare a saldo zero dobbiamo essere attenti a ogni eventuale opportunità", le parole del dirigente che a prescindere esclude un eventuale scambio di prestiti con la Roma tra Lucca e Dovbyk: "Al momento non è una strada percorribile".