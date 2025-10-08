Casemiro svela: "Non mi chiamo così! In tutta la mia carriera il nome è stato sbagliato"

Il centrocampista carioca Casemiro, il cui vero nome di battesimo è in realtà Carlos Henrique Jose Francisco Venancio Casimiro, ha svelato che l'errore di ortografia sul suo nome è iniziato durante una delle sue prime partite con il San Paolo. Il club stampò accidentalmente "Casemiro" sulla sua maglia al posto di "Casimiro". Dopo aver disputato una partita eccezionale, il centrocampista decise di non correggere più l'errore.

Parlando a La Repubblica, ha raccontato: "Per tutti, sarò sempre Casemiro... È tutta colpa del San Paolo. Tutto è iniziato quando ho giocato una delle mie prime partite per il San Paolo, il club dove ho fatto tutta la trafila, dalle giovanili alla prima squadra (dal 2002 al 2013, ndr). Scrissero per errore il mio nome con una 'e' sulla maglia. Giocai molto bene e così...".

Fu lo stesso giocatore a chiedere di non cambiare il nome sulla maglia: "Sono una persona molto superstiziosa. Dissi al club: 'Non c'è bisogno di cambiarlo, le cose stanno andando bene'. È stato un errore di una sola partita, e ora me lo porterò dietro per sempre". L'ortografia è rimasta invariata da allora, diventando parte della sua identità calcistica attraverso il Real Madrid, il Manchester United e la Nazionale brasiliana.