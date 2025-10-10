Lecce, Sottil: "A Firenze devo molto. Milan? Quando parti male è difficile recuperare"

L'attaccante del Lecce Riccardo Sottil ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della sua esperienza in quel di Firenze: "Bene, io non ho avuto problemi con nessuno. A Firenze devo molto - ha dichiarato - sono arrivato che ero un ragazzino e sono cresciuto fino ad arrivare alla Serie A. Sono stato lì parecchi anni, conosco praticamente tutti: quella di andare via in prestito è stata una mia scelta, volevo un posto dove essere protagonista e sentirmi di nuovo il Riccardo di prima. Poi a giugno si vedrà, ora sono concentrato sul Lecce".

Invece al Milan le cose non sono andate secondo le aspettative: "Quando parti male poi è difficile recuperare. Ma vedo che ora si sono ripresi. Io simpatizzo per i colori rossoneri fin da bambino, quando vedevo giocare Pato e Ronaldinho, anche se il mio idolo è Cristiano Ronaldo: quando me lo sono trovato davanti in un Juve-Fiorentina quasi svengo".

Infine un commento sulle sue passioni oltre naturalmente a quello del calcio: "Sono un grande amante della musica, mi rilassa - ha concluso -. Mi piacciono un po’ tutti i generi, ma in particolare ascolto rap. Sono un ragazzo che quando stacca ama molto stare in famiglia o con gli amici".