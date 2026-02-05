Castan smorza le pressioni di Roma: "Se non le reggi, devi andare in terza categoria"

L'ex difensore giallorosso Leandro Castan ha detto la sua sulla Roma di mister Gasperini in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "I giallorosso hanno tutto. Devono solo isolarsi. Non ascoltare quello che viene detto fuori Trigoria e non lasciar uscire le cose che succedono nel centro sportivo. La pressione poi dai... Parliamoci chiaro: Roma è magnifica, se non la reggi devi andare in terza categoria. In ogni caso, ora hanno tanti giocatori bravi, a partire da Svilar e poi Wesley".

Sul laterale brasiliano, Castan aggiunge: "Con la Roma attacca tanto, forse in nazionale avrà compiti più difensivi, Ancelotti è il maestro dell’equilibrio. Ma lui è forte forte e sta andando bene al primo anno in Italia, che è sempre il più complicato. Con Ancelotti diventerà ancora più forte".

Infine, una battuta sul decennale di quella famosa esclusione di Spalletti: "Non discussi la scelta di Spalletti, legittima, ma i modi bruschi. Detto questo, era e resta uno degli allenatori migliori che ho avuto". A proposito di allenatori, oggi anche Castan ha iniziato il suo percorso in panchina: "Ho iniziato a San Paolo al Real Soccer, vicino casa. Alleno l’Under 20, penso sia corretto partire dai ragazzi", le sue dichiarazioni al quotidiano romano.