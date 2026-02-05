Hazard: "Che fatica le sedute di Conte". Poi aggiunge: "Si giocherà fino alla fine lo scudetto"

Intervista sulle colonne del quotidiano Il Mattino per Eden Hazard. L'ex fantasista belga, allenato da Conte al Chelsea, ha raccontato la sua avventura con l'attuale tecnico del Napoli. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Sicuramente uno dei tecnici più attenti che abbia mai avuto nella mia carriera. È molto esigente perché sa che per raggiungere gli obiettivi prefissati serve lavorare, lavorare e lavorare. Magari all’inizio è dura per un giocatore entrare nella sua mentalità, ma quando vedi che arrivano i risultati capisci in fretta che quella è la strada giusta da percorrere".

Sul suo rapporto con Conte, Hazard ha aggiunto: "Ottimo, assolutamente ottimo. Ricordo ancora la fatica dopo quelle sedute di allenamento, ma poi con il tempo ne ho apprezzato l’importanza".

Chiosa sul momento del Napoli: "Il Napoli sta attraversando un momento particolare dovuto soprattutto ai tanti infortuni. Non succede mica tutti i giorni di avere questi infortuni ripetuti uno dopo l’altro. Conte sa come si fa. E per questo si può risollevare in tempi stretti e lottare fino alla fine per ripetersi nella grande impresa dello scudetto conquistato lo scorso anno". E sul suo connazionale De Bruyne: "Sono stato felice di vederlo con la maglia del Napoli. Spero che una volta rientrato definitivamente dall’infortunio che lo ha colpito a inizio stagione possa aiutare a risollevare le sorti della squadra. Le qualità non gli mancano affatto e certamente il suo contributo potrà essere determinante per la volata finale".