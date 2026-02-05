Team Altamura, Ninivaggi: "Doumbia e Silletti, idee chiare: qui fino al termine della stagione"
Franco Ninivaggi, presidente del Team Altamura, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Antenna Sud. Iniziando dal mercato, con le operazione riguardanti Silletti e Doumbia:
"A tutti coloro che si sono affacciati e hanno chiesto informazioni su Silletti e Doumbia, ma anche su altri ragazzi, abbiamo subito chiarito la nostra posizione: sì a farli giocare in categorie superiori, ma solo al termine della stagione con l’Altamura. Padova e Altamura sono state due società lungimiranti, hanno capito che si trattava di una scelta di necessità e non di una presa di posizione. Non potevamo in alcun modo privarci della loro presenza".
Di seguito il riepilogo di tutte le operazioni portante a termine dal club:
Team Altamura
Acquisti: Fabrizio Alastra (svincolato), Matteo Falasca (prestito, Casertana), Mattia Mogentale (definitivo, Vicenza), Nicholas Fantoni (definitivo, Vicenza), Vincenzo Millico (prestito, Casarano), Enrico Silletti (prestito, Padova), Chec Bebel Doumbia (prestito, Genoa)
Cessioni: Daniele Franco (risoluzione), Franco Lepore (definitivo, Folgore Caratese), Pasqualino Ortisi (definitivo, Trapani), Enrico Silletti (definitivo, Padova), Chec Bebel Doumbia (definitivo, Genoa)
