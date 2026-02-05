Bologna con un occhio sui rinnovi: i temi più caldi sono Freuler e Orsolini

Anche in casa Bologna in questa fase della stagione c'è grande attenzione alla questione rinnovi di contratto, con diversi giocatori importanti della rosa di Vincenzo Italiano al centro di trattative con il club per delineare il proprio futuro. Uno di questi è, non da oggi, Remo Freuler.

Il centrocampista svizzero è infatti in scadenza al termine di questa stagione, condizione che potenzialmente lo mette nella condizione di poter già prendere preaccordi con altre società. Non è questo il caso, col giocatore che darà priorità al Bologna. Già a novembre, nei giorni iniziali del suo infortunio, la dirigenza rossoblù gli aveva prospettato un'idea di rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028, salvo poi frenare. Possibile che nei prossimi giorni venga messa sul piatto una proposta simile.

Il tema probabilmente più caro ai tifosi è invece quello legato a Riccardo Orsolini: in scadenza nel giugno del 2027, da tempo il Bologna sta studiando la strategia giusta per convincere il suo numero 7 ad allungare, possibilmente fino al 2030. In ballo, visto il rendimento delle ultime stagioni, ci sarebbe anche un adeguamento contrattuale che potrebbe portarlo a guadagnare 2,5 milioni di euro netti a stagione, più di tutti gli altri giocatori della rosa.