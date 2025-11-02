Castro completa la rimonta del Bologna: sorpasso sul Parma, doppietta dell'argentino
Ribaltone completato, nel segno di Castro. Il Bologna trova il 2-1 sul campo del Parma grazie alla seconda rete di giornata del 'Toto'. Sul cross dalla sinistra di Miranda non si intendono Suzuki e un difensore, agevolando la conclusione dell'attaccante argentino nella porta rimasta sguarnita.
