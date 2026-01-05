Castro risponde a Lautaro e si candida per l’Inter del futuro. A gennaio non lascia Bologna

Sono settimane di difficoltà per il Bologna, sconfitto ieri sera per 3-1 sul campo dell'Inter nella partita valevole per la 18^ giornata di Serie A. Una delle poche note liete per Italiano riguarda il ritorno al gol del suo centravanti Santiago Castro (21 anni), capace finalmente di gonfiare di nuovo la rete della porta a distanza di due mesi e poco più dall'ultima volta.

L'ultimo gol di Castro prima di ieri sera, infatti, risaliva al successo esterno del 2 novembre scorso, contro il Parma. Da allora, un cammino di 8 partite nelle quali il centravanti argentino classe 2004 è rimasto a secco, tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Al nono tentativo, riecco il graffio di Castro, che ha trovato il 5° gol della sua stagione (tutti in Serie A) davanti agli occhi dell'amico e idolo Lautaro Martinez, anch'esso a segno.

Non è un mistero che l'Inter segua Castro con attenzione da mesi, senza però aver mai affondato il colpo: se dovesse tornare alla carica, non lo farebbe però prima di giugno. Se infatti è vero che la punta del Bologna ha già espresso una certa voglia di poter condividere il reparto con il 'Toro' Lautaro Martinez, dall'altra il presente dell'Inter suggerisce che l'attacco non sia affatto una priorità, almeno non per il mercato di giugno. Se assalto dovesse essere, non prima di giugno. Anche perché c'è da fare i conti con la volontà del Bologna di non separarsi adesso da Castro, considerato una delle poche sicurezze in termini quantitativi per quanto riguarda i gol segnati. In estate, semmai, sarà possibile riaprire questo discorso.