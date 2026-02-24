L'Udinese non graffia e commette la solita ingenuità: a festeggiare è il Bologna

L’Udinese incappa nella terza sconfitta consecutiva ed entra in quello che è forse il momento più negativo del suo campionato, fino ad oggi ricco di alti e bassi ma tutto sommato positivo. Contro il Bologna la gara termina sull’1-0 grazie al rigore trasformato da Bernardeschi e conquistato da Castro per fallo, ingenuo, di Karlstrom al limite dell’area di rigore. Il tutto in una gara in generale avara di emozioni, con i due portieri poco impegnati e ritmi abbastanza bassi lungo tutti e novanta i minuti.

Una gara in cui l’Udinese riceve fin da subito una brutta notizia. Solet, infatti, rischiato da Runjaic dopo l’affaticamento muscolare patito contro il Sassuolo, si ferma già al decimo minuto per un nuovo problema all’adduttore. Al suo posto Bertola, con il rientrante Kabasele quindi al centro della difesa e Kristensen a completare la linea a tre, pensata per diventare a cinque con Ehizibue e Zemura, dando priorità alla copertura degli spazi. Ne nasce una gara dai ritmi bassi, dove la mossa Piotrowski in mezzo al campo aiuta in fase di interruzione del gioco del Bologna, ma lascia allo stesso tempo spesso soli Atta e Zaniolo, che faticano a costruire qualcosa di concerto con Buksa, punta scelta per l’occasione dopo le prestazioni deludenti di Bayo.

I friulani quindi si difendono bene, ma commettono due ingenuità: sulla prima salvano tutto Okoye e Zemura (con forse fuorigioco di Orsolini), sulla seconda i bianconeri devono capitolare. A questo si aggiunge l’apatia dell’attacco senza l’infortunato Davis. Anche stavolta le occasioni latitano e solo Piotrowski nel finale crea un paio di brividi all’inoperoso Skorupski. E’ un’Udinese che deve rialzare la china nel momento difficile. Lunedì al Bluenergy Stadium arriva una Fiorentina vogliosa di punti salvezza e serviranno dei segnali decisamente diversi nella metà campo opposta per pensare ad un risultato positivo.