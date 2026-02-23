Bologna, Castro: "Contenti per questa vittoria, Bernardeschi ha esperienza e qualità"

Santiago Castro, centravanti del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara vinta 1-0 contro l'Udinese grazie a un calcio di rigore da lui procurato: "Ho detto all'arbitro che poteva essere rigore, sapevo che ero vicino o dentro l'area. Bernardeschi ha qualità ed esperienza per tirare questo tipo di rigori, contro il Celta lo ha tirato allo stesso modo. Siamo contenti di aver vinto".