Ceduti Fabbian e Sulemana, il Bologna ora cerca un centrocampista: idea Asllani

Definito l’addio di Sulemana, che torna al Cagliari, e il prestito di Fabbian alla Fiorentina, il Bologna è ora alla ricerca di un nuovo centrocampista da aggiungere alla rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. E in particolar modo in casa rossoblù è tornato di moda il nome di Kristjan Asllani, inseguito a lungo durante l’estate. Poi la scelta dell'albanese fu quella di sposare il progetto del Torino ma ora, secondo Sky, i felsinei sono tornati a interessarsi a lui.

Fabbian, ricordiamo, parte nell'ambito di uno "scambio" di giocatori tra Bologna e Fiorentina, per due operazioni comunque slegate. Lo svizzero Simon Sohm infatti farà il percorso inverso, lasciando Firenze per unirsi nelle prossime ore alla compagine rossoblù di Italiano, in prestito con diritto di riscatto. Con quindi la possibilità da parte del Bologna di decidere da qui alla fine della stagione - nelle finestre temporali prestabilite - se esercitare o meno l'opzione in proprio favore che attiverebbe l'acquisto a titolo definitivo da 14 milioni di euro.