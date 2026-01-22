Celtic, O'Neill sulla gara di Bologna: "Puntiamo a fare risultato qui"

Ecco le parole dell'allenatore Martin O'Neill, al rientro sulla panchina del Celtic, ai microfoni di Sky: "Ottimo punto, mancano solo due partite. Ero sicuro bastassero 11 punti per qualificarsi ai Playoff, invece non è scontato. Dobbiamo provare a fare risultato qui e poi in casa contro l'Utrecht. Ogni partita è un'opportunità per noi, daremo tutto e non ci rimane molto tempo. Il Bologna è già qualificato e puntano a finire tra le prime 8, per loro sarebbe fantastico. Sono molto contento di essere allenatore del Celtic, con 3000 persone oggi a darci il loro sostegno".