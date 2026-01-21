Celtic, O'Neill sul centravanti Cvancara: "Non è lui la soluzione ai nostri problemi"

Nonostante l’impegno di domani sera a Bologna in Europa League il tecnico del Celtic Glasgow Martin O’Neill ha parlato ai microfoni di Sky Sports anche di mercato spiegando che l’arrivo di Tomas Cvancara, sbarcato nella giornata di ieri mentre volava in direzione Scozia per le visite mediche, non sia la soluzione per sistemare l’attacco dei biancoverdi.

“Non è un giocatore da prendere a tutti i costi, non è uno di quelli su cui ti butti a capofitto. Per il resto è piuttosto veloce, ma neanche troppo. - spiega O’Neill – Una cosa su cui voglio essere chiaro non è un giocatore come John Hartson o di Chris Sutton che giocavano al fianco di Henrik Larsson. Ma è agile e vuole mostrare il suo valore. Se però pensate che sia lui la risposta a tutti i problemi che abbiamo allora direi di no, non gli darei davvero questa responsabilità”.

L’attaccante ceco classe 2000 arriverà dal Borussia Monchengladbach dopo i primi sei mesi della stagione giocati con la maglia dell’Antalyaspor in Turchia dove ha messo a segno due reti in 13 presenze. Con il club tedesco sono invece otto le marcature in 54 presenze.