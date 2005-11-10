Champions League, la classifica dopo la 2^ giornata: PSG in testa, malissimo le italiane

Si è conclusa la seconda giornata della fase campionato della Champions League 2026/27. In testa alla classifica ci sono PSG, Barcellona, Aston Villa, Stoccarda, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid e Betis, tutti a punteggio pieno. Molto indietro le italiane: il Como, unico ad aver vinto una partita, è 12°, mentre Roma, Inter e Napoli al momento sarebbero fuori dai giochi. Tutto è ancora apertissimo.

1. PSG 6 (+7)

2. Barcellona 6 (+7)

3. Aston Villa 6 (+7)

4. Stoccarda 6 (+5)

5. Liverpool 6 (+4)

6. Sporting 6 (+4)

7. Arsenal 6 (+4)

8. Real Madrid 6 (+2)

9. Betis 6 (+2)

10. Bayern 4 (+5)

11. Shakhtar 4 (+2)

12. Como 3 (+2)

13. Manchester United 3 (+2)

14. Villarreal 3 (+1)

15. Atlético Madrid 3 (+1)

16. Club Brugge 3 (0)

17. Manchester City 3 (0)

18. Dortmund 3 (0)

19. Lens 3 (-1)

20. AEK 3 (-1)

21. RB Lipsia 3 (-2)

22. Sabah Baku 3 (-2)

23. Feyenoord 3 (-3)

24. Bodo/Glimt 3 (-4)

25. Roma 1 (-1)

26. PSV 1 (-1)

27. Viking 1 (-2)

28. Fenerbahce 1 (-6)

29. Inter 0 (-2)

30. Porto 0 (-3)

31. Slavia Praga 0 (-3)

32. Napoli 0 (-3)

33. LASK 0 (-4)

34. Lilla 0 (-4)

35. Galatasaray 0 (-5)

36. Slovan Bratislava 0 (-8)