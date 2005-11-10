Champions League, la classifica dopo la 2^ giornata: PSG in testa, malissimo le italiane
Michele Pavese
Si è conclusa la seconda giornata della fase campionato della Champions League 2026/27. In testa alla classifica ci sono PSG, Barcellona, Aston Villa, Stoccarda, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid e Betis, tutti a punteggio pieno. Molto indietro le italiane: il Como, unico ad aver vinto una partita, è 12°, mentre Roma, Inter e Napoli al momento sarebbero fuori dai giochi. Tutto è ancora apertissimo.
1. PSG 6 (+7)
2. Barcellona 6 (+7)
3. Aston Villa 6 (+7)
4. Stoccarda 6 (+5)
5. Liverpool 6 (+4)
6. Sporting 6 (+4)
7. Arsenal 6 (+4)
8. Real Madrid 6 (+2)
9. Betis 6 (+2)
10. Bayern 4 (+5)
11. Shakhtar 4 (+2)
12. Como 3 (+2)
13. Manchester United 3 (+2)
14. Villarreal 3 (+1)
15. Atlético Madrid 3 (+1)
16. Club Brugge 3 (0)
17. Manchester City 3 (0)
18. Dortmund 3 (0)
19. Lens 3 (-1)
20. AEK 3 (-1)
21. RB Lipsia 3 (-2)
22. Sabah Baku 3 (-2)
23. Feyenoord 3 (-3)
24. Bodo/Glimt 3 (-4)
25. Roma 1 (-1)
26. PSV 1 (-1)
27. Viking 1 (-2)
28. Fenerbahce 1 (-6)
29. Inter 0 (-2)
30. Porto 0 (-3)
31. Slavia Praga 0 (-3)
32. Napoli 0 (-3)
33. LASK 0 (-4)
34. Lilla 0 (-4)
35. Galatasaray 0 (-5)
36. Slovan Bratislava 0 (-8)