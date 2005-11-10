Risultato finale: Sassuolo-Napoli 0-0

LE PAGELLE DEL SASSUOLO

(A cura di Gaetano Ferraiuolo)

Muric 6 – Rischia di rovinare una partita discreta con un’uscita scriteriata nel finale. Non deve compiere parate eccellenti, ma si fa trovare pronto quando il Napoli inquadra lo specchio della porta.

Walukiewicz 6 – Primo tempo praticamente perfetto, nella ripresa soffre di più le scorribande degli esterni in maglia azzurra pur chiudendo in crescendo.

Idzes 6,5 – Prova autorevole al centro della retroguardia, bravissimo a non farsi condizionare dal cartellino che Guida gli estrae nel primo tempo. A tratti insuperabile.

Caleta Car 7 – Hojlund, sulla carta, è cliente scomodissimo eppure lo marca con scioltezza e disinvoltura vincendo tutti i duelli individuali. Forse la miglior partita stagionale.



Doig 6,5 – La partita non gli permette di spingere come potrebbe, ma ritrovare la solidità difensiva è il primo obiettivo di D’Aversa e anche lui fornisce un valido contributo. Va vicino al vantaggio, ma Milinkovic Savic gli dice di no. Dal 65’ Obrador 6 – Combatte con i compagni e dà tutto in mezz’ora.

Thorstvedt 6 – Partita molto intelligente dal punto di vista tattico: capisce quando partecipare alla manovra e quando abbassarsi a protezione della retroguardia.

Matic 6 – Pronti, via e illumina la scena con una verticalizzazione super per Laurientè. Super lavoro in marcatura su McTominay, leggero calo nella ripresa come evidenziano i falli commessi.

Sulemana 6 – Stesso discorso fatto per i compagni di reparto: la gara è da battaglia sportiva e si cala bene nel match raddoppiando costantemente le marcature sugli esterni azzurri. Dal 72’ Bakola 5,5 – Ha la chance del vantaggio al 95’, ma calcia male.

Berardi 5 – Voto anche generoso, visto che sbaglia stop semplici dilapidando qualche ripartenza interessante nel finale. Al momento ombra di sé stesso.

Bowie 5 – Ha una grande chance e, per generosità, è ineccepibile. Ma chiude la partita senza aver mai calciato nello specchio della porta. E per un attaccante non è poco. Dal 65’ Esposito 5,5 – Ci mette un pizzico di qualità in più, ma anche lui si vede poco in avanti.

Lauriente 6 – Inizia benissimo e va vicino al gol del vantaggio dopo 20 secondi. Si sacrifica in non possesso come raramente si era visto in stagione.

Allenatore: D’Aversa 6,5 – Squadra compatta, quadrata, che legge bene i vari momenti del match e che interrompe contro una big la striscia di sconfitte di fila. Nel finale poteva addirittura vincerla.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

(A cura di Pierpaolo Matrone)

Milinkovic-Savic 6 - Una sola parata nella sua partita, nel finale e non troppo difficile. Per il resto è praticamente uno spettatore non pagante.

Spinazzola 6 - Confermato a destra, come a Manchester, è solo con le sue giocate che il Napoli sfonda - non molto a dire il vero - a destra. Meno incisivo quando viene spostato a sinistra.

Beukema 6 - Ribatte un paio di tiri da fuori che potevano diventare pericolosi per Milinkovic-Savic, facendo la cosa che sa fare meglio: difendere in avanti.

Rrahmani 6 - Impeccabile nella marcatura su Bowie, vince praticamente tutti i duelli. Per poco non corona un'ottima prova con la rete del vantaggio su calcio d'angolo.

Olivera 5,5 - Pomeriggio tranquillo dietro, malgrado un cliente potenzialmente scomodo come Berardi. Ma commette qualche errore tecnico di troppo. Dal 63' Favausli 6 - Torna in campo dopo due mesi ai box per infortunio. E' provvidenziale in un'occasione su Berardi, ma non pulitissimo nella metà campo avversaria.

Anguissa 6 - Allegri lo rispolvera da titolare e ci mette tanta voglia: non è sicuramente la sua miglior partita, ma si fa vedere sia nell'area avversaria che nei ripiegamenti difensivi. Dal 77' Giovane s.v.

Gilmour 6 - Il metronomo del centrocampo, il nuovo Lobotka del Napoli. Tocca una miriade di palloni e detta i tempi di gioco.

McTominay 5,5 - Tanta corsa, come al solito. Chiude con oltre 11 chilometri percorsi. Ma stavolta gli manca il guizzo.

Politano 5,5 - Il Napoli lavora molto dal suo lato, ma lui oggi non ha la mira delle giornate migliori, sia quando calcia che quando crossa. Dal 62' Neres 6 - Si rivede dopo l'infortunio e regala un paio di lampi buoni, anche se da uno con la sua qualità ci si aspetta di più.

Hojlund 5 - Si dice 'aiutati che Dio ti aiuta'. E lui non si aiuta. Certo, manco i compagni gli danno una mano, perché sono lontani. Ma in un paio di circostanze potrebbe far meglio, gli manca la cattiveria che un '9' deve avere. Dall'83' Lucca s.v.

Lang 6,5 - In questa fase di stagione il Napoli è aggrappato soprattutto a lui e alle sue giocate. I maggiori patemi per il Sassuolo arrivano sempre quando è lui a inventarsi qualcosa. Se la squadra non ha continuità, l'olandese la sta trovando. Sembra un altro rispetto a qualche mese fa.

Allenatore: Allegri 5 - Niente da fare, il suo Napoli non sa cosa sia la continuità. Fallisce la seconda vittoria consecutiva in campionato, che fin qui non è ancora arrivata in stagione, confermando che le maggiori difficoltà le trova quando di fronte c'è una squadra che gli concede il pallino del gioco e si difende con ordine. Il suo grande tallone d'Achille.