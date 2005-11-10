Il difensore del Napoli, Sam Beukema, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida pareggiata contro il Sassuolo: "Come ho vissuto l''episodio del rigore? Ho visto che il VAR ha chiamato l'arbitro per rivedere quel momento, alla fine ha preso la sua decisione, è successo questo e per il resto non posso dire niente".

Il Napoli non è riuscito ad imprimere il ritmo che voleva, perché manca sempre qualcosa?

"Sul primo tempo hai ragione, il ritmo era più basso e abbiamo provato ad alzarlo nel secondo, quando abbiamo creato più momenti per fare male al Sassuolo, possiamo migliorare perché con più cattiveria possiamo fare gol".

La classifica preoccupa?

"Sappiamo che siamo in ritardo, come ha detto il mister, siamo in ritardo e dobbiamo recuperare pensando a partita dopo partita. Oggi abbiamo fatto un clean sheet, un segnale di solidità che deve darci fiducia, da questo dobbiamo continuare e arriveranno anche i risultati".

Stai crescendo.

"Oggi sono un po' dispiaciuto perché volevo vincere, però sono contento di giocare e voglio continuare a dare il mio contributo alla squadra".