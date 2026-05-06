TMW Pubill, dalla segunda alla semifinale in un anno. Dopo aver sfiorato Milan e Atalanta

Un anno fa di questi tempi Marc Pubill giocava nella seconda divisione spagnola. Classe 2003, nato in Catalogna e cresciuto nel Levante, il terzino destro di Terrassa nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca dell'Almeria e dodici mesi fa contribuiva alla discreta stagione della squadra andalusa che ancora oggi è in Segunda. Che un anno fa mancò ai play-off il ritorno ne LaLiga e quest'anno è di nuovo in piena lotta promozione.

Pubill nelle ultime due stagioni è stato uno dei migliori calciatori dell'Almeria e non a caso già da un paio d'anni diversi club si sono interessati al suo profilo. Hanno provato ad acquistare il suo cartellino. L'Atalanta, ad esempio, nell'agosto 2024 aveva praticamente chiuso il suo acquisto. Aveva definito l'accordo con l'Almeria grazie a un'offerta da 15 milioni di euro più bonus.

Tutto definito, tutto chiuso. Anche se poi l'11 agosto, dopo le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', in casa bergamasca sorse più di qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche. "Atalanta BC comunica che non è stato possibile perfezionare il trasferimento in nerazzurro del calciatore Marc Pubill Pagés", farà sapere il 12 agosto il club nerazzurro che poi, qualche giorno più tardi, chiuderà per Bellanova.

La scorsa estate invece il Milan gli preferì Pervis Estupiñán. Il club rossonero ha trattato a lungo il laterale spagnolo senza però chiudere l'affare. Favorendo coi continui tentennamenti l'inserimento di un Atletico Madrid che lo scorso 23 luglio ha annunciato il suo acquisto per 20 milioni di euro. Estupinan ai rossoneri è costato grossomodo la stessa cifra, ma otto mesi e mezzo più tardi i due giocatori stanno vivendo momenti molto diversi. Già, perché se da un lato il laterale sudamericano è già un terzino in uscita, dall'altro Pubill è stato protagonista di un finale in crescendo. Di una semifinale di Champions e di prestazioni che possono portarlo diritto al Mondiale in Nord America con la nazionale spagnola.