Atalanta, Ederson: "Era importantissimo vincere, soprattutto in Champions League"
Il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Marsiglia vinta per 0-1 e valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.
Quanto è importante aver vinto stasera?
"Era importantissimo vincere, soprattutto dopo l'ultima partita che abbiamo fatto. Meritavamo una vittoria dopo tanto tempo, la squadra lavora tantissimo. Soprattutto in Champions conta tantissimo vincere".
