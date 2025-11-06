Atalanta, Ederson: "Era importantissimo vincere, soprattutto in Champions League"

Il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Marsiglia vinta per 0-1 e valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.

Quanto è importante aver vinto stasera?

"Era importantissimo vincere, soprattutto dopo l'ultima partita che abbiamo fatto. Meritavamo una vittoria dopo tanto tempo, la squadra lavora tantissimo. Soprattutto in Champions conta tantissimo vincere".