Atalanta, Djimisiti: "Ci voleva una vittoria dopo tanto tempo, sempre creato tanto"

Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Marsiglia vinta per 0-1 e valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.

Le sue parole: "Ci voleva una vittoria dopo tanto tempo, abbiamo sempre fatto bene a parte l'ultima partita. La squadra ha sempre creato tanto, poi ci stanno episodi come stasera tipo il rigore sbagliato. Si dà tutto per portare a casa un risultato e oggi ci siamo riusciti".