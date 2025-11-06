Atalanta, Djimisiti: "Ci voleva una vittoria dopo tanto tempo, sempre creato tanto"
Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Marsiglia vinta per 0-1 e valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.
Le sue parole: "Ci voleva una vittoria dopo tanto tempo, abbiamo sempre fatto bene a parte l'ultima partita. La squadra ha sempre creato tanto, poi ci stanno episodi come stasera tipo il rigore sbagliato. Si dà tutto per portare a casa un risultato e oggi ci siamo riusciti".
